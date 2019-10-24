Арестуваха шофьор, стрелял по кола на пътя между Габрово и Севлиево

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 19

Шофьор беше арестуван и ще бъде изправен пред съда за стрелба по автомобил на пътя между Габрово и Севлиево.

46-годишният мъж, чието име от полицията не съобщават, управлявал собствения си лек автомобил. Внезапно без някакви видима причина, той произвел изстрел с пистолет, при който счупил задното ляво стъкло на друг автомобил, с шофьор 50-годишен водач.

След подадения сигнал, стрелецът е спрян и задържан от полицията. Разследването по случая продължава, а реултатите ще бъдат предадени на прокуратурата.