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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Арестуваха шофьор, стрелял по кола на пътя между Габрово и Севлиево

24 октомври 2019 09:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 19
Полицейски автомобил

Шофьор беше арестуван и ще бъде изправен пред съда за стрелба по автомобил на пътя между Габрово и Севлиево.

46-годишният мъж, чието име от полицията не съобщават, управлявал собствения си лек автомобил. Внезапно без някакви видима причина, той произвел изстрел с пистолет, при който счупил задното ляво стъкло на друг автомобил, с шофьор 50-годишен водач.

След подадения сигнал, стрелецът е спрян и задържан от полицията. Разследването по случая продължава, а реултатите ще бъдат предадени на прокуратурата.

Източник: Монитор

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