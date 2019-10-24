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Криминална хроника Ямбол - 24.10.2019 г.
Информационен бюлетин 24.10.2019 г.
Служители от РУ-Ямбол установиха 29-годишен, извършил кражба на мобилен телефон в комплекс „Г. Бенковски“. Посегателството е осъществено на 30 септември. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е изяснено, че деянието е дело на 29-годишен местен жител. Работата по случая продължава.
На 23 октомври в ямболския комплекс „Георги Бенковски“ е извършена полицейска проверка на 17-годишен местен жител, при която е установено, че той държи в себе си около 5 гр. наркотичен „чай“. По случая е образувана преписка за проверка в РУ-Ямбол.
В РУ-Ямбол е започнато бързо производство срещу водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера към 14:35 ч. на бул. „Европа“ е извършена проверка на лек автомобил „Опел - Астра“ управляван от 57-годишен мъж от Ямбол. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет