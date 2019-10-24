Проведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

В неделя, 20 октомври, двата местни клуба ШК "Сините Камъни" и "ТЕМП" ораганизираха първия шахматен тунир "Купа Туида" по случай празника на града.

В турнира участваха близо 80 юноши, сред който бяха най-добрите състезатели на България, гросмайстори и ребубликаснки шампиони.

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