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Проведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на Сливен

24 октомври 2019 10:44, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 35
Проведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на Сливен

В неделя, 20 октомври, двата местни клуба ШК "Сините Камъни" и "ТЕМП" ораганизираха първия шахматен тунир "Купа Туида" по случай празника на града.

В турнира участваха близо 80 юноши, сред който бяха най-добрите състезатели на България, гросмайстори и ребубликаснки шампиони.

Снимки

Проведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на СливенПроведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на СливенПроведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на СливенПроведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на СливенПроведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на СливенПроведе се първият шахматен турнир "Купа Туида" по случай празника на Сливен
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