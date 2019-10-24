Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Шест нови индустриални зони ще бъдат създадени в Бургас

24 октомври 2019 16:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 11
Индустриална зона

През следващите две години в Бургас ще бъдат създадени шест нови индустриални зони - "Меден рудник", Долно Езерово, Равнец, Девети километър, Черно море и разширяване на индустриалната зона на Север, съобщи Димитър Николов.

Процедурите за отчуждаване на земите, промяна на предназначението им и разделянето им на парцели за бизнес и промишленост вече са приключили.

Истинските дейности по изграждането им започнаха с изграждането на блатен терен с площ от 600 декара между Пътен възел Юг и Меден рудник. Там започва изграждането на втората фаза на индустриално-логистичния парк. Проектът за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура вече е готов и изравняването на терена в момента е в ход.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

« предишна


 