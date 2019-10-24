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Шест нови индустриални зони ще бъдат създадени в Бургас
През следващите две години в Бургас ще бъдат създадени шест нови индустриални зони - "Меден рудник", Долно Езерово, Равнец, Девети километър, Черно море и разширяване на индустриалната зона на Север, съобщи Димитър Николов.
Процедурите за отчуждаване на земите, промяна на предназначението им и разделянето им на парцели за бизнес и промишленост вече са приключили.
Истинските дейности по изграждането им започнаха с изграждането на блатен терен с площ от 600 декара между Пътен възел Юг и Меден рудник. Там започва изграждането на втората фаза на индустриално-логистичния парк. Проектът за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура вече е готов и изравняването на терена в момента е в ход.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com