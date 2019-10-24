Прекъсване водоподаването на местност Петолъчката и с.Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 22

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 24.10.2019г.(четвъртък) до 16.00ч. на 25.10.2019(петък) е прекъснато водоподаването на местност Петолъчката и с.Горно Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.