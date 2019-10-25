На 28 октомври 2019 г. музейните обекти към РИМ - Сливен ще са с безплатен вход за учениците

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 28 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 17

На 28 октомври 2019 г. (понеделник) музейните обекти към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще са с безплатен вход за всички ученици.