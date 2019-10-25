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Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 28 октомври 2019 г. музейните обекти към РИМ - Сливен ще са с безплатен вход за учениците

25 октомври 2019 09:22, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 28 минути, брой четения: 17
РИМ Сливен

На 28 октомври 2019 г. (понеделник) музейните обекти към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще са с безплатен вход за всички ученици.

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