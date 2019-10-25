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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕП приема резолюция за преговори със Северна Македония и Албания

25 октомври 2019 09:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 26
Европейски парламент

Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция в подкрепа на започването на преговори със Северна Македония и Албания.

Текстът изразява разочарование от провала на срещата на върха миналата седмица, след като Франция, Холандия и Дания блокираха решението. Липсата на решение е стратегическа грешка, подчертава резолюцията.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: sliven.net

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