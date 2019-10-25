ЕП приема резолюция за преговори със Северна Македония и Албания

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 26

Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция в подкрепа на започването на преговори със Северна Македония и Албания.

Текстът изразява разочарование от провала на срещата на върха миналата седмица, след като Франция, Холандия и Дания блокираха решението. Липсата на решение е стратегическа грешка, подчертава резолюцията.