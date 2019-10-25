Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 25.10.2019 г.

Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 16

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 24.10.2019 г. до 08,00 часа на 25.10.2019 г.

Сливен: Притежание на наркотици е установено в хода на засилената патрулна дейност на полицията в Сливен по установяване разпространение и употреба на наркотични вещества. В 16,40 часа, на 24 октомври, на ул.“Шейново“, екип на група „Охранва на обществения ред“ е извършил проверка на непълнолетно 16-годишно момче. В него е намерена и иззета зелена листна маса, която при половия тест е реагирала на марихуана. По случая е започнато досъдебно производство.

27-годишния С.Г. е проверен от полицейски екип в 00,40 часа днес в района на ул.“Капитан Мамарчев“. Той доброволно е педал полиетиленови пликче, съдържащо метамфетамин. В РУ-Сливен е започнато досъдебно производство.

Нова Загора: Зоополицията в Нова Загора работи по случай на убито домашно животно в село Загорци. На 24 октомври е получен сигнал за куче, простреляно с въздушна пушка. Заявлението е подадено от собственика на домашното животно.

Извършителят е установен – мъж на 57 години от същото село. По случая е образувано досъдебно производство.