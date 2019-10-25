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ВСС представя на президента днес своето решение за назначаване на нов главен прокурор
Висшият съдебен съвет ще изпрати решението си за избора на нов главен прокурор на президента Румен Радев, който трябва да потвърди кандидатурата с указ.
С 20 гласа „за“ и 4 „против“ Иван Гешев бе одобрен за нов генерален прокурор от пленума на Висшия съдебен съвет.
Няма законов срок, в който президентът може да издаде указ за назначаване на главния прокурор или връщането му във Висшия съдебен съвет.
Изслушването на Иван Гешев за поста продължи около 10 часа и беше съпроводено с протести на привърженици и недоволни от начина на провеждане на изборите.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com