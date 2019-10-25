ВСС представя на президента днес своето решение за назначаване на нов главен прокурор

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 15

Висшият съдебен съвет ще изпрати решението си за избора на нов главен прокурор на президента Румен Радев, който трябва да потвърди кандидатурата с указ.

С 20 гласа „за“ и 4 „против“ Иван Гешев бе одобрен за нов генерален прокурор от пленума на Висшия съдебен съвет.

Няма законов срок, в който президентът може да издаде указ за назначаване на главния прокурор или връщането му във Висшия съдебен съвет.

Изслушването на Иван Гешев за поста продължи около 10 часа и беше съпроводено с протести на привърженици и недоволни от начина на провеждане на изборите.