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Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 24.10.19 г. в РИМ - Сливен се проведе награждаване на участниците в конкурса за есе „Моят град - история, традиции, култура и образование“

25 октомври 2019 11:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27
РИМ - Сливен

На 24 октомври 2019 г. в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се проведе награждаването на участниците в конкурса за есе на тема „Моят град – история, традиции, култура и образование“.

Той се организира съвместно от Областната администрация, Регионалното управление на образованието и РИМ „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен. Конкурсът е посветен на 26 октомври, Димитровден – празника на града.

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