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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 25.10.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 24.10.2019 г. до 08:00 часа на 25.10.2019 г.
Сливен: Притежание на наркотици е установено в хода на засилената патрулна дейност на полицията в Сливен по установяване разпространение и употреба на наркотични вещества. В 16:40 часа, на 24 октомври, на ул.“Шейново“, екип на група „Охранва на обществения ред“ е извършил проверка на непълнолетно 16-годишно момче. В него е намерена и иззета зелена листна маса, която при половия тест е реагирала на марихуана. По случая е започнато досъдебно производство.
27-годишния С.Г. е проверен от полицейски екип в 00:40 часа днес в района на ул.“Капитан Мамарчев“. Той доброволно е педал полиетиленови пликче, съдържащо метамфетамин. В РУ-Сливен е започнато досъдебно производство.
Нова Загора: Зоополицията в Нова Загора работи по случай на убито домашно животно в село Загорци. На 24 октомври е получен сигнал за куче, простреляно с въздушна пушка. Заявлението е подадено от собственика на домашното животно.
Извършителят е установен – мъж на 57 години от същото село. По случая е образувано досъдебно производство.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков