Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 25.10.2019 г.

25 октомври 2019 11:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 33
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 24.10.2019 г. до 08:00 часа на 25.10.2019 г.

 

Сливен: Притежание на наркотици е установено в хода на засилената патрулна дейност на полицията в Сливен по установяване разпространение и употреба на наркотични вещества. В 16:40 часа, на 24 октомври, на ул.“Шейново“, екип на група „Охранва на обществения ред“ е извършил проверка на непълнолетно 16-годишно момче. В него е намерена и иззета зелена листна маса, която при половия тест е реагирала на марихуана. По случая е започнато досъдебно производство.

27-годишния С.Г. е проверен от полицейски екип в 00:40 часа днес в района на ул.“Капитан Мамарчев“. Той доброволно е педал полиетиленови пликче, съдържащо метамфетамин. В РУ-Сливен е започнато досъдебно производство.

Нова Загора: Зоополицията в Нова Загора работи по случай на убито домашно животно в село Загорци. На 24 октомври е получен сигнал за куче, простреляно с въздушна пушка. Заявлението е подадено от собственика на домашното животно.

Извършителят е установен – мъж на 57 години от същото село. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 