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Голям пожар бушува край Гоце Делчев. Огнената стихия е изпепелила 150 декара хвойни и храсти

25 октомври 2019 14:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22
Пожар

Голям пожар бушува край Гоце Делчев. Огнената стихия е изпепелила 150 декара хвойни и храсти в землището на село Тешово.

Засегнати са и около 3 декара широколистна букова гора.

За това информира NOVA, позовавайки се на Югозападното държавно предприятие.

Около 30 служители на Държавното горско стопанство в Гоце Делчев и служители на местната пожарна са се включили в борбата с огнената стихия. Част от тях са останали да дежурят през нощта, за да предотвратят ново възпламеняване на огъня.

Източник: vesti.bg
Снимка: pixabay.com

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