Голям пожар бушува край Гоце Делчев. Огнената стихия е изпепелила 150 декара хвойни и храсти

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 22

Голям пожар бушува край Гоце Делчев. Огнената стихия е изпепелила 150 декара хвойни и храсти в землището на село Тешово.

Засегнати са и около 3 декара широколистна букова гора.

За това информира NOVA, позовавайки се на Югозападното държавно предприятие.

Около 30 служители на Държавното горско стопанство в Гоце Делчев и служители на местната пожарна са се включили в борбата с огнената стихия. Част от тях са останали да дежурят през нощта, за да предотвратят ново възпламеняване на огъня.