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По повод празника на Сливен – Димитровден, РИМ "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще е с безплатен вход

25 октомври 2019 14:15, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 30 минути, брой четения: 17
РИМ Сливен

По повод празника на Сливен – Димитровден, на 26 октомври (събота) всички посетители могат да разгледат безплатно експозициите в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен /бул. "Цар Освободител" 18/ и обектите към него: къща музей "Хаджи Димитър" /ул. „Асенова” 2/ и къща музей "Сливенски Бит ХІХ-ХХ в." /ул. „Симеон Табаков“ 5/.

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