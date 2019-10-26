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ДИМИТРОВДЕН - ДЕН НА СЛИВЕН

26 октомври 2019 15:15, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 дни, брой четения: 85
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Учениците от клуб "Млади възрожденци" и учители от СУ "Йордан Йовков" взеха участие в тържествената церемония по повод Празника на град Сливен - 26 октомври, Димитровден.

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