В местността „Карандила“ край Сливен ще се проведе кулинарен конкурс „Най-вкусната гозба от тиква“

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Следващият уикенд, на 2 ноември“, в местността „Карандила“ край Сливен ще се проведе кулинарен конкурс „Най-вкусната гозба от тиква“. Събитието се организира от Спортно-туристически комплекс “Сините камъни”.

Условия за участие в конкурса:

Без възрастови ограничения

Приготвени у дома традиционни или нетрадиционни ястия, по стара семейна рецепта или любима за Вас от интернационалната кухня.

Ястията няма да се продават, но ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от майстори-готвачи.

Всеки участник може да представи ястия, без ограничение в броя им

Гозбите ще се оценяват не само по своя вкус, но и по техния естетически вид и артистична презентация.

Конкурсът ще се проведе на 02.11.2019 г. (събота) от 12:00 часа пред Снекбар “Езерото” в м. „Карандила“.

Желаещите да участват в състезанието могат да се регистрират до 11:30 часа в Снекбар “Езерото”, м. „Карандила“.

За най-добрите от тях са предвидели парични награди за:

Първо място – 100 лв.

Второ място – 50 лв.

Трето място – 20 лв.