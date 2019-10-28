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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.10.2019 г.
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.10.2019 г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина
974 13.9.2019 асистент продавач средно
2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно
997 20.9.2019 шивач средно
1014 02.10.2019 специалист продажби висше
1015 02.10.2019 шлосеро-бояджия средно
1025 03.10.2019 заварчик средно+документ за правоспособност
1029 07.10.2019 сервитьор средно
1030 07.10.2019 стругар средно
1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно
1034 09.10.2019 техник,технолог,зърносъхранение,зърнопреработване и фуражи висше
1035 09.10.2019 механик , промишлено оборудване средно
1037 10.10.2019 чистач/хигиенист автобуси средно,основно
1038 11.10.2019 кредитен консултант средно
1041 14.10.2019 шофьор лек автомобил до 9 места средно
1042 14.10.2019 организатор автомобилен транспорт средно
1043 14.10.2019 шофьор автобус средно
1044 14.10.2019 автомонтьор средно
1045 14.10.2019 фадромист средно
1046 14.10.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно
1049 15.10.2019 психолог висше
1050 15.10.2019 лекар обща медицина висше
1058 21.10.2019 кондуктор средно
1059 21.10.2019 секционен майстор средно
1063 22.10.2019 машинен оператор средно
1066 23.10.2019 шлосер средно
1067 23.10.2019 фрезист средно
1068 23.10.2019 стругар средно
1069 23.10.2019 заварчик средно
1070 23.10.2019 оперативен счетоводител средно
1072 24.10.2019 образователен медиатор висше,средно,основно
1073 24.10.2019 помощник- възпитател средно
1074 25.10.2019 машинен оператор решещи машини средно
1075 25.10.2019 работник развлачване на влакна средно