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Сливен. Новини от източника. Последни новини

При обработени 100.00% СИК протоколи в OИК Стефан Радев( ГЕРБ) получава 48.47%, Кольо Милев(БСП) - 24.33%

28 октомври 2019 11:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 214
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При обработени 100.00% СИК протоколи в OИК Стефан Радев( ГЕРБ) получава 48.47%, Кольо Милев(БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) - 24.33%. Това показват данните на ЦИК към 09:45 часа. В Сливен предстои балотаж.

Справка тук: https://results.cik.bg/mi2019/tur1/rezultati/2020.html

Снимка: pixabay.com

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