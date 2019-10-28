При обработени 100.00% СИК протоколи в OИК Стефан Радев( ГЕРБ) получава 48.47%, Кольо Милев(БСП) - 24.33%

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 214 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 214

При обработени 100.00% СИК протоколи в OИК Стефан Радев( ГЕРБ) получава 48.47%, Кольо Милев(БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) - 24.33%. Това показват данните на ЦИК към 09:45 часа. В Сливен предстои балотаж.

Справка тук: https://results.cik.bg/mi2019/tur1/rezultati/2020.html