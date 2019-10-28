Хилда Казасян и Плевенската филхармония представят в Сливен вечните песни на Вили Казасян

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 75 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 75

„С музиката на Вили“ представят тази вечер Хилда Казасян, Васил Петров и Плевенската филхармония.

Концертът ще се проведе в зала „Сливен“ и ще премине под диригентството на Борислав Йоцов. В него ще участват и джазовото трио Христо Йоцов, Живко Петров и Димитър Карамфилов.

Началният час е 19:00 часа.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ или резервация на телефон: 0895 300 370.