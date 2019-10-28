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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хилда Казасян и Плевенската филхармония представят в Сливен вечните песни на Вили Казасян

28 октомври 2019 12:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 75
Афиш

„С музиката на Вили“ представят тази вечер Хилда Казасян, Васил Петров и Плевенската филхармония.

Концертът ще се проведе в зала „Сливен“ и ще премине под диригентството на Борислав Йоцов. В него ще участват и джазовото трио Христо Йоцов, Живко Петров и Димитър Карамфилов.

Началният час е 19:00 часа.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ или резервация на телефон: 0895 300 370.

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