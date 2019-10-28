ЗЕМЯТА ИМА НУЖДА ОТ НАШАТА ПОМОЩ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 12 часа, брой четения: 63 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 63

Учениците от клуб "Геофизика" засадиха брезичка и хризантеми в училищния двор и заявиха своята отговорност към природата и опазването й.

С тази инициатива те въздействаха положително върху околната среда и показаха как да се борим за това, което обичаме.

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