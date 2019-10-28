Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЗЕМЯТА ИМА НУЖДА ОТ НАШАТА ПОМОЩ!

28 октомври 2019 12:36, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 12 часа, брой четения: 63
Снимка 1

Учениците от клуб "Геофизика" засадиха брезичка и хризантеми в училищния двор и заявиха своята отговорност към природата и опазването й.

С тази инициатива те въздействаха положително върху околната среда и показаха как да се борим за това, което обичаме.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9Снимка 10
« предишнаследваща »


 