Сливен, кратки вечерни новини, 28.10.2019 г., понеделник

Туида Нюз преди 8 часа, брой четения: 124 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 124

Резултати от изборите за кмет в Сливен при 100% обработени протоколи: Стефан Радев /ГЕРБ/ – 48,47%, Кольо Милев /БСП/ – 24,33%.

ГЕРБ вкарва 17 съветници, 10 партии влизат в сливенския местен парламент.

Търговец на Общинския пазар в Сливен е вторият съветник, който влиза в местния парламент с листата на партия Нова алтернатива, той се казва Светомир Мъндев и е № 4 в партийната листа.

„С музиката на Вили“ представят тази вечер в Сливен Хилда Казасян, Васил Петров и Плевенската филхармония.

Пътническата въжена линия „Сливен – Карандила“ няма да работи от днес до 1 ноември заради извършване на есенно-зимна профилактика на съоръжението.

Драматичен театър „В. Друмев“- Шумен гостува днес в Сливен с постановката „Кризисен център“.

На 31 октомври сливенският симфоничен оркестър ще изнесе концерт под надслов „Класически шедьоври“.