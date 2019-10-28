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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 28.10.2019 г.

28 октомври 2019 16:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 54
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 28.10.2019 г.

 

В РУ-Ямбол е започнато бързо производство срещу водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 28 октомври към 01:45 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил „Сеат“ управляван от 51-годишен мъж от Ямбол. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 27 октомври към 18:35 ч. от тел. 112 в полицията е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадал в Ямбол, на ул. „Ямболен“, на изхода на града към село Роза. На място е установено, че лек автомобил „Ауди А4“, управляван от 44 годишен мъж, движещ се в посока село Роза е навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил движещия се срещу него лек автомобил „Фолксваген голф“, управляван от 32-годишен мъж. При инцидента е пострадала 27-годишна пътничка във втория автомобил, транспортирана и настанена за лечение в болнично заведение с фрактура на шиен прешлен, без опасност за живота. Пробите на водачите за употреба на алкохол са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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