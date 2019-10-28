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Почина бившият съветски дисидент и писател Владимир Буковски
На 76-годишна възраст в английския град Кембридж почина бившият съветски дисидент и писател Владимир Буковски, предаде БТА. Буковски си е отишъл в болницата "Адънбрукс" вследствие на сърдечен пристъп. През последните години писателят имаше здравни проблеми.
През 60-те и 70-те години на миналия век Буковски беше известен деятел на дисидентското движение в СССР и през 1972 година беше осъден за "Антисъветска агитация" на две години затвор и пет години изселване. Той беше най-известният съветски политически затворник на своето време. Буковски първи разобличи съветския режим за това, че използва психиатрични болници за насилствено настаняване на дисиденти.
През 1976 година на летището в Цюрих властите на СССР замениха писателя с осъдения на затвор в Чили лидер на комунистическата партия на тази страна Луис Корвалан. Оттогава дисидентът се установи за постоянно в град Кембридж.
Източник: novinite.bg