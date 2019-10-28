Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нов горски пожар, този път в Родопите

28 октомври 2019 18:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 54
Горски пожар

Нов голям горски пожар пламна днес в област Благоевград, този път в Родопите – над село Горно Краище, община Белица, предаде БГНЕС.

Сигнал за пожара е подаден около 13:30 часа. Гори 30-40-годишна борова гора, гасят пожарникари от Разлог, доброволци от местното население и служители на ДГС "Елешница".Огънят се разраства много бързо заради силния вятър в района, теренът е тежък, правят се просеки, гаси се ръчно – с тупалки и лопати.

Към района на пожара пътуват и служители на ЮЗДП от съседните горски стопанства.

Припомняме, че втори ден 180 служители на горите, на парковете Рила и Пирин, доброволци и пожарникари гасят пожара в Рила на 2 000 метра надморска височина в района на връх Капатник.

В гасенето участва и хеликоптер.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 