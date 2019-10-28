Нов горски пожар, този път в Родопите

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Нов голям горски пожар пламна днес в област Благоевград, този път в Родопите – над село Горно Краище, община Белица, предаде БГНЕС.

Сигнал за пожара е подаден около 13:30 часа. Гори 30-40-годишна борова гора, гасят пожарникари от Разлог, доброволци от местното население и служители на ДГС "Елешница".Огънят се разраства много бързо заради силния вятър в района, теренът е тежък, правят се просеки, гаси се ръчно – с тупалки и лопати.

Към района на пожара пътуват и служители на ЮЗДП от съседните горски стопанства.

Припомняме, че втори ден 180 служители на горите, на парковете Рила и Пирин, доброволци и пожарникари гасят пожара в Рила на 2 000 метра надморска височина в района на връх Капатник.

В гасенето участва и хеликоптер.