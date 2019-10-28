Земетресение край Доспат днес по обяд

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 72 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 72

Усетено е земетресението в района на Доспат. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН), предаде Агенция "Фокус".

Сеизмолозите са регистрирали общо три труса, като само един от тях е леко усетен. Първият е отчетен в 12:20 часа, вторият в 12:30.

Леко е усетено третото земетресение, регистрирано в 13:53 часа. То е с магнитуд от 2,6 по Рихтер.