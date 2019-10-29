Творческият сезон на Сливенския симфоничен оркестър продължава с пореден концерт на 31 октомври

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

На 31 октомври Сливенския симфоничен оркестър ще изнесе концерт в града под Сините камъни. Почитателите на класическата музика ще имат възможност да чуят произведения от Антонин Дворжак и Йоханес Брамс.

Събитието ще се състои в зала „Сливен“ от 19:00 часа и ще премине под диригентството на маестро Димитър Караминков. Гост-солисти на концерта ще бъдат Атанас Кръстев и Теодора Сороков.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

За повече информация – тел. 0879 261 483.