Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Творческият сезон на Сливенския симфоничен оркестър продължава с пореден концерт на 31 октомври

29 октомври 2019 11:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Афиш

На 31 октомври Сливенския симфоничен оркестър ще изнесе концерт в града под Сините камъни. Почитателите на класическата музика ще имат възможност да чуят произведения от Антонин Дворжак и Йоханес Брамс.

Събитието ще се състои в зала „Сливен“ от 19:00 часа и ще премине под диригентството на маестро Димитър Караминков. Гост-солисти на концерта ще бъдат Атанас Кръстев и Теодора Сороков.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

За повече информация – тел. 0879 261 483.

« предишнаследваща »


 