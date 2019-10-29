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Криминална хроника Ямбол - 29.10.2019 г.

29 октомври 2019 13:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 53
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.10.2019 г.

 

Кражба от частен имот, разкриха ямболски полицаи. Полицейските действия, започнали след постъпил сигнал за кражба на велосипед и мобилен телефон от имот в града. В хода на оперативно-издирвателните мероприятия е установена съпричастността към деянието на 18-годишен местен жител. Велосипедът, обект на посегателството е върнат на собственика. Работата по случая продължава.

 

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

На 28 октомври в 18:04 часа от тел. 112 в РСПБЗН - Ямбол е получен сигнал за пожар в жилище, находящо се в комплекс „Хале“2 в областния град. Няма пострадали хора. Пристигналите на място полицаи и пожарникари са установили, че апартамента е заключен. В пожарогасенето са участвали два екипа огнеборци. Огънят е унищожил мека мебел и са опушени стени. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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