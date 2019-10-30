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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Румъния задържаха българин, който се опита да внесе в страната 1000 пакета цигари

30 октомври 2019 10:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 49
Цигари

39-годишен български гражданин е обвинен в трафик на акцизни стоки, след като е бил задържан от Румънската гранична полиция на ГКПП Гюргево-Русе при опит да внесе 1000 рула цигари с български бандерол в Румъния, предаде БТА.

При проверка на автомобила полицията открила 1000 опаковки български цигари в специално скривалище в ремаркето.

Шофьорът призна, че е закупил тютюневите изделия от България и възнамерява да ги продава в Германия.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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