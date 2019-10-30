Сензация! Камен Воденичаров ще е водещ в телевизията на Слави Трифонов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 94 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 94

Поредната прелюбопитна новина долетя от страницата на Слави Трифонов във Фейсбук. Преди малко стана ясно, че в новата 7/8 ТВ водещ ще бъде не кой да е, а Камен Воденичаров. Изненадващо на фона на това, че Слави и Камен дълги години бяха скарани, а шоуменът често се бъзикаше с бившия си екранен партньор от зората на демокрацията. Случвало се е с Камен да се шегуват и чрез скечове. Явно томахавките са заровени, защото Камен Во ще е водещ на "Вечерта на "Ку-ку бенд" - всяка сряда от 20:30 ч. по 7/8 ТВ. Това бе официализирано посредством специално видео.