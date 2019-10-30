Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Деня на народните будители - 1 ноември, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще е отворен за посетители

30 октомври 2019 15:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 4 часа, брой четения: 40

По повод 1 ноември - Денят на народните будители, отворени за посетители ще са Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен /бул. "Цар Освободител" 18/, къща музей "Хаджи Димитър" /ул. „Асенова” 2/ и къща музей "Сливенски Бит ХІХ-ХХ в." /ул. „Симеон Табаков“ 5/.

« предишнаследваща »


 