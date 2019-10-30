В Деня на народните будители - 1 ноември, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще е отворен за посетители

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 4 часа, брой четения: 40 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 40

По повод 1 ноември - Денят на народните будители, отворени за посетители ще са Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен /бул. "Цар Освободител" 18/, къща музей "Хаджи Димитър" /ул. „Асенова” 2/ и къща музей "Сливенски Бит ХІХ-ХХ в." /ул. „Симеон Табаков“ 5/.