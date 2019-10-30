Нетрадиционен час по четене

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 35 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 35

Учениците от 2."в" клас провеждат нетрадиционни часове по четене. Всички, заедно с учителката им - г-жа Диана Петрова, сядат на тревата в класната им стая и там четат, отговарят на въпросите от Вълшебното кубче и разсъждават върху поредното литературно предизвикателство.

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