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Нетрадиционен час по четене

30 октомври 2019 16:55, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 35
Нетрадиционен час по четене

Учениците от 2."в" клас провеждат нетрадиционни часове по четене. Всички, заедно с учителката им - г-жа Диана Петрова, сядат на тревата в класната им стая и там четат, отговарят на въпросите от Вълшебното кубче и разсъждават върху поредното литературно предизвикателство.

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Нетрадиционен час по четенеНетрадиционен час по четенеНетрадиционен час по четенеНетрадиционен час по четене
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