Откриха скулптура на Пенчо Славейков в Милано

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 20

В Милано беше открит паметник-пейка на Пенчо Славейков от посланика ни в Рим Тодор Стоянов и генералният ни консул в Милано Таня Димитрова, съобщава БНР. На събитието присъстваха представители на общините на Милано и София, бивши италиански министри и представители на културата.

Паметникът, дело на скулптура Адриан Новаков, се намира в градинка в самия център на Милано, през която ежедневно минават много хора. Тя е само на няколко метра от Главната градска библиотека „Формани“, където беше представена личността на Пенчо Славейков.

Посланик Тодор Стоянов приветства присъстващите, уточнявайки, че случилото се изтъква добрите взаимоотношения между двете страни, а директорът на Дирекция "Култура" към софийската община Биляна Генова определи Славейков за европейски интелектуалец, чието творчество е мост, освен че свързва завинаги България и Италия.