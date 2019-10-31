ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 2 часа, брой четения: 40 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 40

Честит празник, НАРОДНИ БУДИТЕЛИ !!!

Скъпи колеги,

За празничния 01 ноември, искам да Ви поднеса своите най – искрени пожелания за здраве, силен дух и воля, за да опазите и съхраните българската духовност!

С уважение

Ефросина Кисьова

Директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“