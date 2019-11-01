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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Представят алманах „Нашето медицинско поколение“ в Сливен

01 ноември 2019 09:53, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 29 минути, брой четения: 20
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Алманах „Нашето медицинско поколение“ ще бъде представен тази вечер от 17 часа в Сливен. Събитието ще се проведе в залата на ДКЦ-2, която се намира на втория етаж. Покана към всички граждани отправят д-р Васислав Петров - изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и доц. д-р Мария Тодорова, д.м.н и почетен член на Съюза на учените в България.

Представянето на алманаха е част от програмата за отбелязване 140-та годишнина от създаването на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен.

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