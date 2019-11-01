Представят алманах „Нашето медицинско поколение“ в Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 29 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 20

Алманах „Нашето медицинско поколение“ ще бъде представен тази вечер от 17 часа в Сливен. Събитието ще се проведе в залата на ДКЦ-2, която се намира на втория етаж. Покана към всички граждани отправят д-р Васислав Петров - изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и доц. д-р Мария Тодорова, д.м.н и почетен член на Съюза на учените в България.

Представянето на алманаха е част от програмата за отбелязване 140-та годишнина от създаването на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен.