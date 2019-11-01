ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА ОТ 06:00Ч. НА 31.10.2019Г ДО 01.11.2019Г

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

Сливен: Криминалисти на участък „Петолъчка“ задаржаха 20-годишен мъж, присвоил забравена дамска чанта. В началото на месец октомври 61-годишна жена от село Тодорово, общ.Испери, е подала сигнал, че е забравила дамската си чанта, с пари,лични вещи и документи в заведение, в района на кръстовище „Петолъчка“. От проведените издирвателни действия е заддаржан 20-годишният Д.Д. от село Горно Александрожо. Част от вещите са иззети и предадени. Работата по досъдебното произжодстжо продължава.

Притежание на наркотици е установено при изваршване на патрулна дейност в град Сливен. На 31 октомври, в 21,00 часа, в кв. „Даме Груев“ е извършена проверка на 33-годишния А.Ш. от Сливен. В него е намерено пликче с амфетамин. А.Ш. е отведен в РУ-Сливен и задаржан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

01.11.2019 Г. РЕГИОНАЛЕН ГОВОРИТЕЛ НА ОДМВР:01

ГР.СЛИВЕН ПЪРВОЛЕТА МАНДИНСКА