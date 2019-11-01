Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА ОТ 06:00Ч. НА 31.10.2019Г ДО 01.11.2019Г
Сливен: Криминалисти на участък „Петолъчка“ задаржаха 20-годишен мъж, присвоил забравена дамска чанта. В началото на месец октомври 61-годишна жена от село Тодорово, общ.Испери, е подала сигнал, че е забравила дамската си чанта, с пари,лични вещи и документи в заведение, в района на кръстовище „Петолъчка“. От проведените издирвателни действия е заддаржан 20-годишният Д.Д. от село Горно Александрожо. Част от вещите са иззети и предадени. Работата по досъдебното произжодстжо продължава.
Притежание на наркотици е установено при изваршване на патрулна дейност в град Сливен. На 31 октомври, в 21,00 часа, в кв. „Даме Груев“ е извършена проверка на 33-годишния А.Ш. от Сливен. В него е намерено пликче с амфетамин. А.Ш. е отведен в РУ-Сливен и задаржан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
01.11.2019 Г. РЕГИОНАЛЕН ГОВОРИТЕЛ НА ОДМВР:01
ГР.СЛИВЕН ПЪРВОЛЕТА МАНДИНСКА