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Времето ще се затопли в събота

01 ноември 2019 16:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 18
Времето за 02.11.2019 г.

През нощта облачността ще продължи да се разкъсва. Ще е почти тихо с минимални температури 1-6 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб до умерен. Ще се затопли. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат 14-16 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 18-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините преди обяд все още ще се задържи предимно облачно, по билата и мъгливо. На отделни места все още ще превалява слаб дъжд, над 1300 м - сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра - около 1 градус.

В Сливен ще има променлива облачност, до слънчево време. Минималната температура ще е 5 градуса, а максималната 13.

Снимка: pixabay.com

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