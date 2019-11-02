пркъсване на водоподаването кв. Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02. 11. 2019 г. (Събота) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Колю Фичето".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.