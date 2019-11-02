Прекъсване на водоподаването в село Струпец

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.11. 2019 г. (Събота) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с.Струпец. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

29.10.2019