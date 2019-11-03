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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тролей се удари в стълб в София

03 ноември 2019 12:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
Тролейбус

Тролей се удари в стълб в столичния квартал "Левски" тази сутрин. Трима души са пострадали при инцидента, предаде БНР.

Ранените са водачът на превозното средство и двама от пътниците. На място са били изпратени екипи на Спешна помощ.

Лекарите са прегледали пострадалите и са ги освободили за домашно лечение.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив

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