Тролей се удари в стълб в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Тролей се удари в стълб в столичния квартал "Левски" тази сутрин. Трима души са пострадали при инцидента, предаде БНР.

Ранените са водачът на превозното средство и двама от пътниците. На място са били изпратени екипи на Спешна помощ.

Лекарите са прегледали пострадалите и са ги освободили за домашно лечение.