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В Апелативен съд-Бургас ще гледат делото срещу нападателите на таксиметровия шофьор от Ямбол
В 11:00 часа в Апелативен съд-Бургас се очаква да продължи делото срещу нападателите на таксиметровия шофьор Апостол Вълчев от Ямбол.
Очаква се да бъде направен допълнителен разпит на вещите лица по комплексната съдебна психиатрично-психологична експертиза. Искането за това бе на служебния защитник на непънолетния Костадин Стоянов.
Пак по негово искане съдът назначи и извършването на допълнителна съдебно-балистична експертиза, която трябва да отговори на въпросите в какво положение се е намирал стрелецът към момента на произвеждане на изстрела и какво усилие е било необходимо върху спусъка, за да бъде произведен изстрел.
Костадин Стоянов и Симеон Димитров обжалват присъдите си, постановени от ямболския Окръжен съд. Те бяха признати за виновни в това, че на 11 декември 2017 г., около 20:30 часа в с. Дражево, община Тунджа, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат сумата от 52 лева от таксиметровия шофьор Апостол Вълчев, като са употребили сила и заплашване и деянието е придружено с опит за убийството на водача. Окръжен съд – Ямбол осъди Симеон Димитров на 16 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим, а непълнолетният Костадин Стоянов получи присъда от 6 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим.
Източник: Радио/TV 999