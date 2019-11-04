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Кола помете трима души на спирка във Варна

04 ноември 2019 09:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 25
Линейка

21-годишен помете с автомобила си трима души на автобусна спирка във Варна. Инцидентът стана около 7:30 ч. тази сутрин на спирка „Тракия” на бул. „Владислав Варненчик", предаде БГНЕС.

Водачът е управлявал лек автомобил "Фолксваген", не е ясно защо е изгубил управлението и е връхлетял върху хората.

Тримата ранени са откарани в болница, още не е ясно какво е състоянието им.

Източник: Дарик
Снимка: pixabay.com

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