Кола помете трима души на спирка във Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 25

21-годишен помете с автомобила си трима души на автобусна спирка във Варна. Инцидентът стана около 7:30 ч. тази сутрин на спирка „Тракия” на бул. „Владислав Варненчик", предаде БГНЕС.

Водачът е управлявал лек автомобил "Фолксваген", не е ясно защо е изгубил управлението и е връхлетял върху хората.

Тримата ранени са откарани в болница, още не е ясно какво е състоянието им.