Криминална хроника Ямбол - 04.11.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 17

Информационен бюлетин 04.11.2019 г.

Служители от РУ Елхово разследват противозаконна повреда на чужди движими вещи. На 3 ноември към 10:00 ч. в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ в село Малък Манастир са срязани маркучите за гориво на комбайн и на трактор, собственост на местен жител. По данни на собственика, вследствие на нанесената повреда от комбайна са изтекли около 100 литра дизелово гориво. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.