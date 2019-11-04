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Криминална хроника Ямбол - 04.11.2019 г.

04 ноември 2019 10:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 17
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 04.11.2019 г.

 

Служители от РУ Елхово разследват противозаконна повреда на чужди движими вещи. На 3 ноември към 10:00 ч. в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ в село Малък Манастир са срязани маркучите за гориво на комбайн и на трактор, собственост на местен жител. По данни на собственика, вследствие на нанесената повреда от комбайна са изтекли около 100 литра дизелово гориво. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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