България е сред държавите-членки с най-малко кражби, според Евростат

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 11

Между 2011 и 2017 г. полицейските грабежи в ЕС паднаха с 24%, от 522 хиляди на 396 хиляди. За разлика от тях, има увеличение с 4% между 2008 г. и 2011 г.

През 2017 г. най-голям брой престъпления на 100 000 жители са наблюдавани в Белгия (167), Франция (150), Испания (144), Англия и Уелс (Великобритания) (132) и Португалия (115), докато най-ниските са установени в Румъния (16), Естония и Чехия (и 15), Кипър (14), Словения (12), Словакия и Унгария (и двете).

В България през 2017 г. са регистрирани 22 престъпления на 100 000 жители.

Статистиката се прилага за престъпления, при които някой използва насилие, оръжие или заплахи, за да открадне от друг, включително в банка, магазин и т.н., както е посочено от Евростат.

Кражбите, които не използват насилие, принуда и заплаха, не са включени в тази статистика.