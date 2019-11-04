Дерменджиев обяви националите, има куп изненадващи имена

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 15

Селекционерът на България Георги Дерменджиев определи финалния списък от футболисти, на които ще разчита в предстоящите двубои с Парагвай и с Чехия. Към вече обявените осем играчи, състезаващи се зад граница, треньорският щаб добави 16 представителя на родната Първа лига. Абсолютни дебютанти са Виктор Попов, Димитър Илиев и Георги Георгиев.

Пълният списък:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Георги Георгиев (Славия)

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Божидар Чорбаджийски (ФКСБ), Антон Недялков (Лудогорец), Георги Терзиев (Лудогорец), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Иван Горанов (Левски), Виктор Попов (Черно море);

Полузащитници и нападатели: Ивелин Попов (Ростов), Кирил Десподов (Щурм), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Божидар Краев (Жил Висенте), Симеон Славчев (Карабах), Кристиян Малинов (ЦСКА), Александър Цветков (Берое), Галин Иванов (Славия), Марселиньо (Лудогорец), Вандерсон (Лудогорец), Тодор Неделев (Ботев Пд), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Исмаил Иса (Черно море)

Националите се събират на лагер в Национална футболна база "Бояна" в понеделник, 11 ноември, като медийните активности на селекционера и футболистите ще бъдат оповестени допълнително.