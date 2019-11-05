Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.11.2019 г.

Туида Нюз преди 16 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 13

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 04.10.2019 г. до 08,00 часа на 05.10.2019 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен няма регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.