Криминнална хроника Ямбол - 05.11.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 05.11.2019 г.

Служители от РУ Тунджа разследват взломна кражба в село Безмер. Вчера по обяд в полицията постъпил сигнал, че след взлом на прозорец от дома на местен жител е извършена кражба на телевизор, лаптоп и винтоверт. По първоначални данни посегателството е осъществено през нощта срещу 4 ноември. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия, образувано е досъдебно производство.