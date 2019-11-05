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Криминнална хроника Ямбол - 05.11.2019 г.

05 ноември 2019 11:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 05.11.2019 г.

 

Служители от РУ Тунджа разследват взломна кражба в село Безмер. Вчера по обяд в полицията постъпил сигнал, че след взлом на прозорец от дома на местен жител е извършена кражба на телевизор, лаптоп и винтоверт. По първоначални данни посегателството е осъществено през нощта срещу 4 ноември. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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