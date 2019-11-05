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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР със зърно се обърна на автомагистрала "Хемус"

05 ноември 2019 14:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 22
Катастрофа ТИР

Тежкотоварен автомобил се обърна на автомагистрала "Хемус" тази сутрин. Инцидентът е станал около 07:10 часа в района на Жерково в посока София, съобщиха от МВР. За щастие няма пострадали.

ТИР-ът е бил натоварен с жито и при инцидента част от него се е разпиляло по пътното платно. Движението в участъка се осъществява само в изпреварващата лента за часове, което предизвика сериозно задръстване между Чурек и Потоп.

Трафикът вече е възстановен.

Източник: dir.bg
Снимки: Булфото

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