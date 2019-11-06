Млад военен почина в барокамерата на Военноморска болница-Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Млад военнослужещ е починал в барокамерата във Военноморска болница Варна тази сутрин.

За случая потвърди началникът на здравното заведение полк. проф. д-р Ивайло Въжаров, който отказа подробности, но уточни, че случаят ще бъде разследван от военна полиция и е предаден на военна прокуратура.

Не е ясно дали се касае за инцидент с барокамерата или смъртта е следствие на други обстоятелства.

По информация на Дарик, военни от поделение извън Варна са били на няколкодневни прегледи и изследвания във варненската военноморска болница.