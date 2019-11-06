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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Млад военен почина в барокамерата на Военноморска болница-Варна

06 ноември 2019 16:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
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Млад военнослужещ е починал в барокамерата във Военноморска болница Варна тази сутрин.

За случая потвърди началникът на здравното заведение полк. проф. д-р Ивайло Въжаров, който отказа подробности, но уточни, че случаят ще бъде разследван от военна полиция и е предаден на военна прокуратура.

Не е ясно дали се касае за инцидент с барокамерата или смъртта е следствие на други обстоятелства.

По информация на Дарик, военни от поделение извън Варна са били на няколкодневни прегледи и изследвания във варненската военноморска болница.

Източник: Дарик
Снимка: pixabay.com

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