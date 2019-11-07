Обсъждане на докладите за България и Румъния по механизма за сътрудничество и ...

Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 19

Обсъждане на докладите за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Днес от 16.30 ч. българско време членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще обсъдят докладите за напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка.

Mоже да проследите дебата в интернет на следния линк:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191107-1400-COMMITTEE-LIBE