Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

4,4 по Рихтер разлюля Дубровник

08 ноември 2019 09:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 13
Земетресение

Земен трус с магнитуд от 4,4 по скалата на Рихтер бе регистриран в хърватския град Дубровник.

Епицентърът на труса е на 38 км. западно от града. Местните власти съобщават, че няма пострадали и материални щети от земетресението, което е станало в 2:30 часа тази нощ.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

« предишна


 