4,4 по Рихтер разлюля Дубровник

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 13

Земен трус с магнитуд от 4,4 по скалата на Рихтер бе регистриран в хърватския град Дубровник.

Епицентърът на труса е на 38 км. западно от града. Местните власти съобщават, че няма пострадали и материални щети от земетресението, което е станало в 2:30 часа тази нощ.