Съобщение за анулиране на диплома за висше военно образование

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

Диплома на Найден Георгиев Гунчев за висше военно образование, специалност „ГСМ“ – тилови профил, издадена през 1986 г. от ВНВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново, се обявява за невалидна.