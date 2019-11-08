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Съобщение за анулиране на диплома за висше военно образование

08 ноември 2019 11:40, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 66
ВНВУ „Васил Левски“ - лого

Диплома на Найден Георгиев Гунчев за висше военно образование, специалност „ГСМ“ – тилови профил, издадена през 1986 г. от ВНВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново, се обявява за невалидна.

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